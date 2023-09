Älpler und Vieh mit großer Feier im Tal begrüßt

Am Samstag wurde mit einem Volksfest wieder der Alpabtrieb in Dornbirn zelebriert.

Nach einem ertragreichen Alpsommer, in dem mehr als 2.500 Tiere, darunter 2.100 Rinder, 300 Milchkühe und 100 Pferde, auf den rund 40 Dornbirner Alpen weideten, fand auch heuer der traditionelle Abstieg ins Tal in einer festlichen Atmosphäre statt. Nach den beiden ersten Alpabtrieben am 9. und 16. September, bildete die Rückkehr am letzten Samstag mit der größten Viehherde gleichzeitig auch den Höhepunkt.