Adventzügli der Montafonerbahn AG

Spendenaktion der Montafonerbahn im festlich geschmückten Nostalgiezug mit Nikolaus-Besuch

Eine zauberhafte Stimmung, leuchtende Kinderaugen, Bischof Nikolaus zu Besuch im festlich geschmückten Nostalgiezug der Montafonerbahn. Es weihnachtet wieder im Montafon. Passend zur Adventszeit hat sich die Montafonerbahn AG auch heuer wieder in den Dienst der guten Sache gestellt und bei vier Sonderfahrten mit dem „mbs-Adventzügli“ für rundum strahlende Gesichter gesorgt und dabei Spenden für eine Montafoner Familie gesammelt.

„Die Montafonerbahn AG ist ein Unternehmen aus der Region für die Region und den Menschen verpflichtet. Wir nehmen diese gesellschaftliche Verantwortung seit jeher sehr ernst“, sagt mbs-Vorstand Ekkehard Nachbaur. Dementsprechend wichtig ist der Montafonerbahn auch ihr soziales Engagement. Auf vielseitige Weise werden das ganze Jahr über verschiedene Spendenaktionen unterstützt – heuer hat das engagierte mbs-Team mit vier Fahrten des „Adventzüglis“ bereits zum zweiten Mal ein einzigartiges Charity-Projekt auf die Beine gestellt: der vom Verein „Pro Bahn“ unterstützte Nostalgiezug ET 10.104 aus dem Jahr 1935 wurde einmal mehr zum festlich geschmückten Adventzügli umfunktioniert und entsprechend herausgeputzt.

Zahlreiche Familien mit Kindern ließen sich diese Chance nicht entgehen und genossen bei den vier Sonderfahrten unvergessliche Momente mit Kinderpunsch und Keksen bei einer stimmungsvollen Fahrt von Schruns nach Bludenz und wieder retour. Als dann noch der Heilige Nikolaus mit seinem Helfer Knecht Ruprecht bei einem kurzen Stopp in Vandans den Zug bestieg und allen Kindern ein lecker gefülltes Säckchen schenkte, sorgten strahlende Kinderaugen für einzigartige Momente in der sonst oft so hektischen Vorweihnachtszeit. Dank der großzügigen Unterstützung der Sponsoren Lidl, AGM, Bäckerei Schapler und der naturwärme Montafon wurde auch die heurige Charity-Aktion wieder ein voller Erfolg. Die Montafonerbahn AG wird den Reinerlös verdoppeln und damit eine Montafoner Familie mit einem schwerbehinderten Kind unterstützen.