Adventzauber in Zwischenwasser

Frödischsaal statt Buchebrunnen

Zwischenwasser. Kein Einsehen hatte der Wettergott mit den Veranstaltern des Adventmarkts in der Parzelle Buchebrunnen. Statt beim ehemaligen Gasthaus Jägerstüble war man aufgrund der schlechten Prognose gezwungen die Veranstaltung in den Frödischsaal zu verlegen wie Organisatorin Claudia Welte feststellte: „Ein Danke an die Gemeinde und den Pächter des Gasthaus Frödisch, ohne deren Flexibilität und Gutdünken hätten wir es nicht geschafft“. Im beheizten Saal als auch bei der Gastronomie im Foyer und am Vorplatz, kam dann trotzdem vorweihnachtliche Stimmung auf und alle waren froh einem möglichen Wetterchaos entkommen zu sein. Die 24 Aussteller konnten sich nicht über zu Andrang beklagen, für die Unterhaltung sorgte ein Ensemble der Harmoniemusik Muntlix. Auch die Kinder kamen nicht zu kurz, Zauberer Adrian und Schminkfee Babsi, unterhielten die kleinen Besucher bestens.