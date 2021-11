Adventzauber im Sprungbrett Lädele

Geschäftiges Treiben und weihnachtliche Vorfreude herrscht im Sprungbrett Lädele in Bludenz. Kreative und nützliche Produkte und Weihnachtsgeschenke warten darauf, entdeckt und gekauft zu werden.

Das Sprungbrett Lädele in Bludenz erstrahlt im vorweihnachtlichen Glanz. Seit Wochen stellen Menschen mit Beeinträchtigung besondere Advent- und Weihnachtsdekorationen her. Die Palette der kreativen Produkte ist dabei groß: Kerzen, Weihnachtsschmuck, Grußkarten, handbemalte Glasprodukte und Gebrauchskeramik, Holzartikel und Tonwaren und vieles mehr. Eines haben die Produkte gemeinsam, sie wurden mit viel Liebe zum Detail und Einsatz von Menschen mit Beeinträchtigung in der Werkstätte und dem Sprungbrett Lädele der Caritas Vorarlberg gefertigt.