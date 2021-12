Adventszauber im Park am Samstag, 18. November, 15.00 bis 18.00 Uhr

Auch in diesem Jahr kann die traditionelle „Weihnacht auf Falkenhorst“ nicht wie gewohnt stattfinden!

Genau in schwierigen Zeiten sind jedoch Organisationen wie das Netz für Kinder auf Spenden angewiesen und so haben sich der Verein Villa Falkenhorst und die Bürgermeister der Region nach dem „Entenbaum“ im vergangenen Jahr auch heuer wieder etwas Besonderes einfallen lassen: Die Bürgermeister haben Keksle gebacken, die schön verpackt in einer Netz für Kinder-Tasse für den guten Zweck verkauft werden.