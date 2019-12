Adventstimmung am Garnmarkt

Die Flanierzone Am Garnmarkt präsentierte sich am vergangenen Wochenende in vorweihnachtlichem Glanz.

Götzis. Besucher aus Nah und Fern nutzten auch in diesem Jahr den Adventmarkt im Götzner Dorfzentrum um sich auf das große Fest einzustimmen.

Buntes Sortiment für alle Besucher

Die romantische Weihnachtsbeleuchtung entlang der Flanierzone am Garnmarkt schaffte das richtige Ambiente für den Adventmarkt und über 50 Aussteller boten ein buntes Sortiment an. Von Kunsthandwerk über Weihnachtsdeko bis zu verschiedenen Geschenkideen war für alle Besucher was dabei. Für alle die nichts kauften, gab es Maroni, Raclette, Crêpes, Apfelküachle, Kaiserschmarren sowie Punsch und Glühwein.

Weihnachtliche Klänge und Kinderprogramm