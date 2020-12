Adventsstimmung bei den Maschinenbauern

Die Abteilung Maschinenbau und Innovationsmanagement der HTL Dornbirn setzt auf süße Abwechslung.

Dornbirn. Roboter, intelligente Maschinen, Windenergie und 3D Druck, das sind einige Themen, mit denen man sich im Bereich Maschinenbau heutzutage beschäftigt. Doch an der HTL Dornbirn geht es dieser Tage noch weiter. Als Wirtschaftsingenieur lernt man nicht nur technisch-physikalische Zusammenhänge kennen, sondern kann daraus echte Innovationen formen.

Und so haben sich die Lehrpersonen Petra Somschor und Andreas Thal, die beide ihre Leidenschaft für Technik mit Leib und Seele an die Schüler weitergeben, eine besondere Aufgabe für den 3. Jahrgang Maschinenbau und Innovationsmanagement ausgedacht: die zentralen Punkte der Einheit sind methodisches Konstruieren sowie mechanische und wirtschaftliche Berechnungen. In der Originalunterrichtsplanung sollte eine kleine (Fahrrad-)Brücke über einen Fluss geplant, ausgelegt, konstruiert und kalkuliert werden. Dieses Beispiel verdeutlicht den zukünftigen Ingenieuren die Vernetzung und Zusammenarbeit von Maschinenbau und Wirtschaftsfächern.