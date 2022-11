Adventskranz: Warum nicht mal selber machen?

Marianne Ritter aus Lingenau bindet seit Jahren Adventskränze. VOL.AT hat einen ihrer Kurse besucht und zeigt, wie man einen Kranz selbst macht.

Am kommenden Sonntag wird die erste Kerze am Adventskranz angezündet. Während man sich das traditionelle Schmuckstück bequem im Handel oder beim Florist kaufen kann, machen ihn manche auch gerne von Hand.

Marianne zeigte in der alten Seifenfabrik in Lauterach, wie man einen Adventskranz selbst binden kann.

Marianne zeigte in der alten Seifenfabrik in Lauterach, wie man einen Adventskranz selbst binden kann. ©VOL.AT/Mayer

Zu ihnen gehört auch Marianne Ritter aus Lingenau. Die erfahrene Floristin aus dem Bregenzerwald gab am Montagabend einen Kurs, bei dem sie in die Kunst des Adventkranzbindens einführte. VOL.AT war in Lauterach mit dabei.

Floristin Marianne im Gespräch

Im Interview erklärt die erfahrene Floristin, worauf man beim Adventskranzbinden achten sollte und welches Grün sich am besten eignet. Außerdem verrät sie, welche Kerzen am beliebtesten sind und wie der Kranz länger schön bleibt.

Die Floristin beim Binden des Adventskranzes. ©VOL.AT/Mayer

Adventskranz selber machen

Das "How To"-Video zeigt, wie Marianne einen Adventskranz fertigt. Alles, was man dazu braucht, sind ein Grundkranz aus Stroh, Tannenreisig, eine Gartenschere und Draht. Auch andere Gartengewächse oder Moos können in den Kranz miteingebracht werden.

Für den Kranz kann beliebiges Grün verwendet werden, der Klassiker ist allerdings ganz klar Tannenreisig. ©VOL.AT/Mayer

Zweige und Co. werden auf die gewünschte Länge zugeschnitten und in Büscheln vorbereitet. Diese Büschel werden dann mit dem Draht an den Kranz gewickelt. Das Ganze wird einfach wiederholt, bis der Kranz komplett bedeckt ist.

In die Kerzen werden mit einer Flamme angewärmte Metallstäbe gesteckt. ©VOL.AT/Mayer

Anschließend können die Kerzen ganz einfach in den Kranz gesteckt werden. ©VOL.AT/Mayer

Die Kerzen werden auf den Kranz gesteckt. Dazu wird ein Metallstab oder Draht an einer Flamme angewärmt und unten in die Kerze gesteckt. Die Kerzen können so mit etwas Druck in den Adventskranz gedrückt werden. Dekoriert werden kann dann ganz nach Belieben mit kleinen Dekoäpfeln, Sternen, Bändern und Co.

Die Kursteilnehmerinnen fertigten unter Mariannes Anleitung ihre eigenen Kränze. ©VOL.AT/Mayer

Kaufen oder selber binden?

Im Gespräch mit VOL.AT verraten Kursteilnehmerinnen, ob sie schon einmal einen Kranz selbst gemacht haben, warum sie ihn nicht einfach fertig kaufen und wo er bei ihnen aufgestellt wird.