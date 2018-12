Adventsingen am 3. Adventsonntag

Chor Audite lädt zum Adventsingen in Schoppernau

Mit „Hört doch wie die Englein singen“ wird der Chor Audite beim Adventsingen auf die Vorweihnachtliche Zeit einstimmen und unter der Leitung von Manfred Bischof einen harmonischen Abend mit Musik und Gesang gestalten. Gemeinsam mit der Jöslar-Partie aus Egg, dem Klarinetten-Quartett aus Schoppernau, Magdalena Bischof Harfe, Manfred Bischof Hackbrett und Bernadette Manser an der Orgel laden die Veranstalter am 16. Dezember um 17 Uhr zu einem besinnlichen Abend in die Pfarrkirche Schoppernau. Die musikalischen Beiträge beim Adventsingen 2018 werden am dritten Adventsonntag mit Texten – Gedanken zum Advent feierlich untermalt.