Adventmarkt Vandans

Der Vandanser Adventmarkt findet am Samstag, 22. Dezember, vor der Gemeinde statt.

Nachdem der Adventmarkt am 9. Dezember wetterbedingt leider kurzfristig abgesagt werden musste, wurde ein neuer Termin festgelegt. Auf Grund des großen Interesses seitens der Marktteilnehmer wird er am Samstag, 22. Dezember, nachgeholt. Marktzeit ist in der von 10 bis 16 Uhr auf dem Gemeindevorplatz. Um 16 Uhr lesen in der Friedhofskirche Eva Maria Dörn und Heinrich Pfanner im Rahmen einer Lesung weihnachtliche Texte. Die Lesung wird musikalisch umrahmt, der Eintritt ist frei. (sto)