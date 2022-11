Adventkranzweihe und Illumination des Christbaums

Eine besinnliche Andacht und die Weihe der diversen Adventkränze gab es am vergangenen Samstag Abend am Schrunser Kirchplatz.

Ein weiteres Highlight war die Illumination des großen Christbaums am Schrunser Kirchplatz, der zahlreichen Besuchern ein großes Staunen und ein entzücktes „Oh“ über die Lippen kommen ließ. Denn die 10 Meter hohe Tanne war über und über mit kleinen Lichtern besetzt und verzauberte den Kirchplatz in diesem Augenblick in einen Vorboten der Weihnachtszeit.