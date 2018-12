Adventkonzert im Jubiläumsjahr

Mit ihrem Konzert in der Pfarrkirche St. Konrad stimmten die Sänger des Chors Joy weihnachtliche Töne an.

Hohenems. Seit nunmehr 20 Jahren begeistert der gemischte Chor seine Fans mit einem umfangreichen Repertoire. Am Samstagabend gab es eine weihnachtliche Kostprobe, der Chor zelebrierte mit Unterstützung der Bürgermusik unter Leitung von Andreas Gamper ein beschauliches Adventkonzert. Das Entree spielte die Bläsergruppe von der Empore aus, bevor Chorleiter Jürgen Waibel die Gäste in der Kirche begrüßte – mit Freuden auch Anni Amann als „Taufpatin“ des Chors.

Zahlreiche Freunde der Chorgemeinschaft und befreundete Chöre hatten sich seit langem diesen Konzerttermin notiert, um gemeinsam mit den Sängern auf ihr Jubiläum und eine erfolgreiche Bühnenlaufbahn anzustoßen. Mit besinnlichen Advents- und Weihnachtsliedern begingen Chor Joy und die Bürgermusik den festlichen Abend und hinterließen den Zauber der Weihnacht in den Herzen der Gäste. Man schlug besinnliche Töne an, auch die Bläser der Bürgermusik spielten leise ganz leise, als würden Engelsglocken läuten. Advent is a Leucht‘n, Glory, Glory, Glory, der Adventjodler und zum Finale „A Joyful Christmas“, es weihnachtete sehr in St. Konrad. Joy bedeutet Freude – und es war den Akteuren des Abends offensichtlich eine Freude, ihr musikbegeistertes Publikum auf dem Weg in die Weihnacht zu begleiten.