Adventkonzert des Kammerorchesters

Besinnliche Klänge zur Adventzeit des Montfort Kammerorchesters Feldkirch.

FELDKIRCH Die virtuosen Mitglieder des Montfort Kammerorchesters präsentierten kürzlich in der Pfarrkirche Tisis ein zauberhaftes Kammermusikprogramm. Getreu ihrem Motto boten sie ein vielfältiges, internationales Repertoire an. Das Quartett, bestehend aus Laida Alberdi (Violine), Alberto Stiffoni (Violine), Gayane Mirzoyan (Viola) und Alexandr Karakhanyan (Cello), gaben besinnliche Klänge zur Vorweihnachtszeit zum Besten. Dabei führte Mirzoyan in ihrer Funktion als Moderatorin unterhaltsam durchs Programm. Neben Mozart waren auch Stücke von Händel/Halvorsen, Dvořák und Lavarini zu hören. „Wir haben uns bewusst für Stücke entschieden, die neben ihren glanzvollen Höhen und Tiefen auch mit ihren Geschichten überzeugen“, so Mirzoyan. Neben Pfarrvikar Stefan Biondi reihte sich auch Bürgermeister Wolfgang Matt unter die Besucher. ETU