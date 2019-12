Adventkonzert der besonderen Art

Am zweiten Adventsonntag spielt das Austrian Brass Consort in der Pfarrkirche Oberdorf.

Dornbirn. Chorliteratur gespielt von Blechbläsern? Genau das ist das Genre vom Austrian Brass Consort. Nach dem letztjährigen beeindruckenden Konzert in der Pfarrkirche Oberdorf gastiert das Austrian Brass Consort nun zum zweiten Mal in Vorarlberg.

Die Musiker des Austrian Brass Consort kommen aus Vorarlberg, Tirol, Südtirol, Niederösterreich und Wien und sind aktuell Studierende an Musikuniversitäten, in Orchesterakademien und sind regelmäßige Substitute in renommierten Orchestern wie den Wiener und Berliner Philharmonikern, den Wiener Symphonikern oder dem Orchester der Wiener Volksoper. Zum Ensemble gehört auch der Dornbirner Jonas Kraft, für den das Adventkonzert am kommenden Sonntag eine Art „Heimspiel“ ist.