Adventkalender durch die Gemeinde

Auch in diesem Jahr laden wiederum wunderschön gestaltete Adventsfenster in Altach zu einem Spaziergang.

Altach . Viel zu entdecken und zu bestaunen gibt es in den kommenden Wochen bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Gemeinde. Mit Beginn der Adventszeit leuchten an diversen Häusern wiederum die Altacher Adventfenster.

Dabei ist es in Altach in den letzten Jahren zu einer liebgewonnenen Tradition geworden und zahlreiche wunderschön gestaltete Adventsfenster in verschiedenen Straßen der Gemeinde laden zu einem gemütlichen Spaziergang ein. Am 1. Dezember starten die ersten Fenster und bis zum 24. Dezember sind dann alle wundervoll beleuchtet. Die Fenster sind bis zu den Heiligen drei Königen geschmückt und sind täglich bis ca. 21 Uhr hell beleuchtet.