Adventkalender durch die Gemeinde

Viele wunderschön gestaltete Adventsfenster laden in Altach bis Weihnachten zu einem Spaziergang durch die Kummenberggemeinde ein.

Altach . Viel zu entdecken und zu bestaunen gibt es derzeit bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Gemeinde Altach. Seit 1. Dezember leuchten an diversen Häusern auch in diesem Jahr wieder die Altacher Adventfenster.

Trotz der aktuellen Situation wird in Altach auch in diesem Jahr wieder eine jahrelange Tradition fortgesetzt und quer durch die ganze Gemeinde bilden 24 erleuchtete und liebevoll geschmückte Fenster einen großen Adventskalender. Seit 1. Dezember leuchten an diversen Häusern die Altacher Adventfenster und bis zum 24. Dezember sind dann alle 24 beleuchtet. Bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Gemeinde gibt es dabei viel zu entdecken und bestaunen. Die Fenster sind bis 6. Jänner geschmückt und jeden Tag bis ca. 21.00 Uhr beleuchtet.