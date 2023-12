Adventbesinnungen mit dem Chor Shalom gingen unter die Haut

Der Chor Shalom hat am 16. und 17. Dezember zu seiner alljährlichen Adventbesinnung in der Pfarrkirche in Tisis und in der Basilika Rankweil eingeladen.

Besinnliche Lieder, rockige Songs, Musik aus Taizé, ein bisschen Swing und mehr waren Teil der Konzerte.

Zwei Stimmen aus dem Publikum

"Mitten im vorweihnachtlichen Alltag nahmen wir uns die Zeit, die Adventbesinnung vom Chor Shalom in der Pfarrkirche Tisis zu besuchen. Das Thema '… und Friede den Menschen auf Erden' stand im Zentrum der besinnlichen Stunde und die Sänger:innen und Instrumentalist:innen nahmen sich mit Hingabe diesem großen Anliegen an. Shalom bot eine gute Mischung aus Bekanntem und Neuem, aus berührenden Texten, Liedern und Instrumentalstücken. Aber auch der Geist des 3. Adventsonntag, 'Gaudete – Freuet euch!', war spürbar. Die Zuhörer wurden ins Geschehen miteinbezogen und im gemeinschaftlichen Singen entstand eine ganz besondere Atmosphäre. Danke dem Chor Shalom, dem Chorleiter Alwin Hagen und den Instrumentalist:innen für die Möglichkeit, sich eine Stunde aus dem Alltag auszuklinken und die Gedanken auf Wesentliches zu richten."

Gerda Poppa

Quelle: Chor Shalom

"Schon frühzeitig suchte ich auf der Website des Chors 'Shalom' den Termin für die Adventbesinnung, um sie auf keinen Fall zu verpassen. Es ist mein persönliches Highlight im Advent. Schon etliche Jahre besuche ich das Konzert und bin immer wieder aufs Neue erstaunt, berührt und begeistert. Stellen Sie sich vor: Die Basilika, über den letzten Platz hinaus, gefüllt mit Menschen – Groß und Klein. Eine Stille – man könnte die Nadel auf den Boden fallen hören. Erwartungsvolle Augen im Publikum. Konzentrierte, angespannte, aber sanfte Blicke im Chor. Die Atmosphäre und die Stimmung sind von Anfang an sehr beeindruckend. Dann beginnt der Chor den Raum mit himmlischen Klängen zu füllen – Gänsehaut. Die Harmonien gehen direkt ins Herz. Das Programm ist jedes Jahr abwechslungsreich zusammengestellt. Klassische A-cappella-Werke, moderne Lieder mit instrumentaler Begleitung und Lieder zum Mitsingen. Die Texte zwischen den Liedern sind sorgfältig ausgewählt und regen zum Nachdenken an. Besonders schön war heuer der einfache, aber überaus wirksame, Gedanke 'Jeden Tag eine gute Nachricht'. In der Hektik unseres Alltags werden diese guten Nachrichten schnell überhört oder übersehen. Die Adventstimmung und die Mitgift einer guten Nachricht tragen mich nun durch den Advent und vielleicht sogar darüber hinaus. Vielen Dank für euer Engagement. Man sieht und spürt die Leidenschaft aller Chormitglieder und es ist mehr als eine Freude euch zuzuhören."

Manuela Seifert

