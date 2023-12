Adventbesinnung mit dem Chor Shalom: ... und Friede den Menschen auf Erden ...

Samstag, 16. Dezember 2023, 17.00 Uhr, Pfarrkirche Tisis & Sonntag, 17. Dezember 2023, 17.00 Uhr, Basilika Rankweil

Der Chor Shalom lädt unter der Leitung von Alwin Hagen zu seiner alljährlichen Adventbesinnung ein. Am Samstag, den 16. Dezember, in der Pfarrkirche in Tisis und am Sonntag, den 17. Dezember, in der Basilika Rankweil erwartet Sie jeweils ab 17.00 Uhr eine musikalische und besinnliche Stunde, die den Frieden sucht und vielleicht eine gute Nachricht findet.