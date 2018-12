Adventbesinnung in der Pfarrkirche

Pfarrer Haas und das Pfarrteam laden am Sonntag, den 16. Dezember zu einer besinnlichen Advents-Einstimmung mit Musik und Mundarttexten in die Pfarrkirche Übersaxen.

Zeit, still zu werden

Die Veranstaltung beginnt um 17:00 Uhr, dauert rund eine Stunde und bietet allen Besuchern die schöne Gelegenheit, in der oft so turbulenten Vorweihnachtszeit still zu werden und hinzuhören auf Texte, die zum Nachdenken anregen und auf Musik, die zu Herzen geht.