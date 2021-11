Adventbasar wieder auf Bestellung

Die Pfarre Bruder Klaus bietet einen Bestellservice als Ersatz für den alljährlichen Adventbasar.

Dornbirn. Aufgrund der besonderen Situation, gibt es in der Pfarre Bruder Klaus auch dieses Jahr wieder keinen „klassischen“ Adventbasar. „Wir werden den Basar deshalb erneut auf Bestellung durchführen“, erklärt Pfarramtsleiterin Birgit Amann.

Was sich aber 2021 nicht geändert hat, ist das Engagement der Damen vom Missionskreis, die das ganze Jahr über wieder unermüdlich im Einsatz für die gute Sache waren. So darf man sich auch heuer auf ein großes Sortiment an wunderschönen Handarbeiten, Adventkräze, weihnachtliche Dekoration und vieles mehr freuen.