Adventbasar to go

Die Pfarre Rohrbach organisiert einen Basar mit Abholservice.

Dornbirn. „Einmal Kekse zum Mitnehmen“ – Keksebacken in der Vorweihnachtszeit hat Tradition in der Pfarre Dornbirn-Rohrbach. Letztes Jahr wurden 106 Kilo Weihnachtskekse gebacken und beim Adventbasar verkauft. Heuer ist alles anders – nicht ganz, denn Kekse wurden trotzdem gebacken. Und weil der Adventbasar nicht stattfinden kann, hat sich das Pfarrgemeindeteam eine Alternative überlegt: einen Basar mit Bestell- und Abholservice.

Das Prinzip ist einfach: Interessierte können die angebotenen Produkte im Voraus bestellen und dann am Freitag, 27. November im Pfarrzentrum Dornbirn-Rohrbach abholen. „Die Bestellzettel liegen in der Kirche auf und können bis Dienstag 24. November im Pfarrbüro-Briefkasten abgegeben werden“, erklärt Nicole Kraft vom Pfarrgemeindeteam. Alternativ kann das Bestellformular auch online auf der Website der Pfarre unter www.kath-kirche-vorarlberg.at/dornbirn/pfarren/rohrbach/aktuell heruntergeladen werden und per E-Mail an pfarre.st.christoph@kath-kirche-dornbirn.at geschickt werden. „Unsere Kekse sind legendär – nicht nur ausgesprochen lecker, sondern auch sehr hübsch. Außerdem gibt es selbstgeflochtene Adventkränze und verschiedene Köstlichkeiten vom Apfelbrot bis zum Schwedenbitter. Auch Bienenwachstücher und gestrickte Socken haben wir im Sortiment“, erzählt Nicole Kraft.