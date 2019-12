Advent Spende an „Götzner für Götzner“

Am dritten Dezember verkaufte „Fell Hans“ alias Hans Peter Messerle vom Fellstüble in Feldkirch kuschelige Decken, Stofftiere und mit Pelz gefütterte Babyschuhe oder Mützen.

Götzis Zehn Prozent dieser Tageseinnahmen wurden am vergangenen Wochenende beim Götzner Adventmarkt am Garnmarkt an den Verein Götzner für Götzner übergeben. Doris Klinger und Brigitte Loacker vom Verein „Götzner für Götzner“ freuten sich über den aufgerundeten Spendenbetrag von 200.- Euro. „Gerade in der Winterzeit können wir das Geld für die Kindergarten Aktion oder einen Heizkosten Zuschuss für bedürftige Familien aus der Region gut einsetzen, “ freut sich die Obfrau Doris Klinger. VER