Advent-Spaziergang durch die Gemeinde

Auch in diesem Jahr laden wiederum wunderschön gestaltete Adventsfenster in Altach zu einem Spaziergang.

Mit Beginn der Adventszeit leuchten wieder an diversen Häusern die Altacher Adventfenster – insgesamt 24 Häuser nehmen an dieser Aktion teil und bieten den Spaziergängern besinnliche Eindrücke. Bis zum heiligen Abend werden alle Fenster beleuchtet sein. Diese sind täglich bis zirka 21 Uhr eingeschaltet und bleiben bis zum 6. Jänner geschmückt. Ursprünglich wurde die Idee des Adventkalenders vor über 100 Jahren vom Verleger Gerhard Lang erfunden um den Kindern die Zeit bis Weihnachten zu verkürzen. Aber auch die Idee der Altacher Adventsfenster hat mittlerweile schon jahrelange Tradition und lädt in jedem Jahr zu einem Spaziergang durch die Gemeinde. MIMA