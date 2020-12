Advent ist ein Leuchten am Fenster

Frastanz erleuchtet in Weihnachtsvorfreude: Täglich erstrahlt ein neues Adventfenster

FRASTANZ In der hektischen Vorweihnachtszeit einen ruhigen Moment zu erwischen, um ein bisschen Besinnlichkeit und Ruhe einkehren zu lassen, fällt oft nicht so leicht. Der Arbeitskreis „Lebendige Familie“ der Pfarre Frastanz hat sich daher die Adventfenster einfallen lassen, die er schon seit vielen Jahren in Frastanz organisiert.

„Die Adventsfenster finden heuer im kleineren Rahmen statt. Dennoch konnten wir sie wieder voll befüllen, da sich ganz viele bereit erklärt haben, ein Fenster zu gestalten“, würdigt Daniela Sönser vom Arbeitskreis Lebendige Familie das rege Engagement.

Engel und Sterne

Das kalendarisch erste Adventfenster wurde am 01.12. im neuen Bildungszentrum erleuchtet, wo die Klasse 3-4c ein Fenster auf der zum Sozialzentrum zugeneigten Seite gestaltete. Am 2.12. wurde ein schönes Adventfenster bei Karin und Harald Fetz in der Mariagrünerstraße erstrahlt. Mit Engel, Kerze, Zweig und Sternen wurde am 3.12. ein besinnliches Adventfenster im Hofnerfeldweg bei Wohnen für Jung und Alt erleuchtet. Am 4.12. gesellten sich Rebecca und Patrick Flatz in der Bahnhofstraße zu der Aktion. Mit drei Engeln entwarf der Weltladen im Saminapark am 5.12. ein besinnliches Adventfenster. Ein weiteres Fenster erleuchteten Maria und Hubert Hrach in der Bahnhofstr, und am 7.12. hatte die Tagesbetreuung beim Adler ein Fenster erleuchtet.

Noch viele Fenster