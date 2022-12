Advent in Klösterle

Gleich mehrere Veranstaltungen stimmen auf die Weihnachtszeit ein.

Auch in diesem Jahr ist zu Beginn der Adventszeit wieder allerlei los. So fand am Vorabend zum ersten Advent ein feierlicher Gottesdienst in der Pfarrkirche statt, welcher musikalisch von der Harmoniemusik Klösterle umrahmt wurde. Am heutigen 1. Dezember wird in Danöfen das erste Fenster des Klostner Adventkalenders eröffnet. In der hektischen Zeit bietet dieser Kalender die Möglichkeit, den Mitmenschen und sich selbst zu begegnen und die Dorfgemeinschaft aktiv zu erleben. Die Spenden gehen heuer an den Verein „Geben für Leben“. Täglich ab 18:15 Uhr Uhr eröffnen die Fensterpaten bei Glühwein und Tee ihre schön dekorierten Fenster und freuen sich mit der Funkenzunft Klösterle auf ein gemütliches Beisammensein.