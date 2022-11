Advent im Franziskanerkloster

Es liegt ganz im franziskanischen Geist, dass Menschen Zeit finden zum Innehalten, sich im Kreise der Familie, Freunde und Gleichgesinnter auszutauschen.

Gerade in der heutigen Zeit, wo die Gesellschaft von Spaltung bedroht ist. Nach einer zweijährigen Pandemiepause wollen die Franziskaner in diesem Jahr wieder alle Menschen unserer Stadt und Region einladen, sich in der Adventszeit unter dem Leitgedanken „Besinnen, Teilen, Gott loben“ sich Zeit zu nehmen, zum Innehalten, zur Begegnung mit Freunden, aber auch mit Gott und dabei Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht, wie uns.

„Besinnlich-musikalische Adventstunde …. „

Am Fest Maria Empfängnis, am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022 laden sie um 18 Uhr zu einer „Besinnlich-musikalischen Adventstunde“ ein. Sie wird gestaltet mit wunderschönen, adventlich-weihnachtlichen Liedern und Musikstücken vom Franziskanerchor unter der Leitung von Mario Ploner, der Feinspitz-Musi mit Edith und Kurt Posch, Christine Tabernig, Carmen Bentele und Adi Burtscher. Dazwischen liest unsere Bludenzer Mundartdichterin Lidwina Boso der Zeit entsprechende, adventliche eigene Texte. Verbindende Worte spricht Heinz Seeburger. Es wird sicher wieder ein besonderer Abend des Innehaltens, sich einlassen auf Gottes Menschwerdung.

13. Adventmärktle im Klosterhof …. „

Aber auch die Begegnung zwischen Jung und Alt ist in unserer heutigen, hektischen und von Spaltung bedrohten Zeit etwas sehr Wichtiges. Das Gespräch im Miteinander, das sich miteinander austauschen fördert das friedliche Zusammensein. Dazu laden die Franziskaner am Samstag, dem 10. Dezember 2022 von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr zum bereits 13. Adventmärktle in den Klosterhof ein. Es strahlt einen besonderen Flair aus und die stimmungsvolle Atmosphäre zieht die Menschen an. Kann man doch noch einige kleine Geschenke für das Weihnachtsfest besorgen bei einem kleinen Imbiss, einem guten Stück Kuchen, die von pfarrlichen und Bludenzer Vereinen angeboten werden. Bludenzer Chöre und Musikgruppen unterhalten die Besucher mit adventlich-weihnachtlichen Weisen und Liedern.

Der Reinerlös aus beiden Adventangeboten kommt wie in den vergangenen Jahren wieder bedürftigen Familien oder Menschen mit Beeinträchtigung in unserer Stadt und Umgebung zugute. Damit helfen wir Menschen, die es nicht so gut haben wie wir, das Weihnachtsfest ein wenig zu verschönern, damit sie sich etwas gönnen können, das ihnen sonst nicht möglich ist.erzhh

Die Franziskaner freuen sich, wenn wieder recht viele Menschen diese Angebote nützen. Sie möchten dazu beitragen, dass die Menschen Zeit finden zum Innehalten, sich von der Hektik des Alltags zu lösen, mit der Familie und Freunden ein paar schöne Stunden zu verbringen und dabei noch Gutes zu tun.