Wie schon in den vergangenen Jahren hatte der Krankenpflegeverein Schoppernau zum „Advent im Dorf“ eingeladen. Unter dem Motto, „Begegnen – Besinnen – Brauchtum„ verbrachten die zahlreich erschienen Besucher einen gemütlichen Nachmittag im F.M. Felder Saal.

Unter den Ausstellern befanden sich die Klara Schwestern aus Bregenz. Sie bot an ihrem Marktstand Produkte aus dem Klostergarten, wie verschiedene Teesorten und Kräutersalze oder Balsam aber auch selbst gemachte Kerzen, Seifen und Karten an. Am Stand der Lebenshilfe Bezau waren diverse Holzartikel, Geschirrtücher, Produkte von Lebensart und allerlei Geschenkartikel der Brockenhäuser der Lebenshilfe zu finden. Als heimischer Aussteller war der Holzschnitzer Wolfgang Graf aus Schoppernau mit seinen Schnitzarbeiten vertreten. Spruchtafeln, kunstvoll geschnitzte Heiligenfiguren, adventliche Deko und Tannenbäume wurden von ihm angeboten. Besonder Aufmerksamkeit zog der Infostand von dem erst vor kurzem gegründeten Verein akKurat auf sich. Der Verein zur Förderung der Bregenzerwälder Barockbaumeistergeschichte wurde den interessierten Besuchern von Vizeobfrau Bernadette Rüscher und Walter Lingg vorgestellt und sogleich Mitgliedschaftswerbung betrieben. Im Foyer gab es einen Bücherflohmarkt von der Bücherei Schoppernau. Dort konnte nach Herzenslust gestöbert und günstig Bücher für Groß und Klein erworben werden.