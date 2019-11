Advent auf dem goma

„Advent, Advent ein Lichtlein brennt!“ heißt es diesen Samstag, den 30. November 2019 von 11:00 bis 17:00 Uhr bei unserem alljährlichen Adventmarkt

Man findet am goma eine Vielzahl an Köstlichkeiten zum Essen und Trinken, kreatives Handwerk und Produkte aus Garten & Küche. Ebenfalls haben die bugo-Bücherei und das Reparaturcafé geöffnet. Gert Markowski lädt im Gemeindekeller zum „Winzer Advent“ ein. Auch unsere jüngeren Besucher kommen wieder auf ihre Kosten und können in den bugo-Räumen basteln und netten Geschichten zuhören.