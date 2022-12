Advent, Advent, ein Lichtlein brennt!

An der VS Haselstauden fand ein gemeinsames Lichterfest von Kindergarten, Volks- und Fachschule statt.

Dem stimmigen Fest waren wochenlange Vorbereitungen vorangegangen. Die Schüler hatten für den Adventmarkt gebastelt und Lieder einstudiert. Die Eltern hatten gebacken, gekocht und den Schulhof mit Lichterketten dekoriert. Schließlich wurden auch noch Zelte mit der Hilfe von ein paar Schülern aufgebaut. „Es war eine gelungene Zusammenarbeit von Lehrpersonen, Schülern und Eltern der Volkschule, dem Kindergarten Haselstauden und der Fachschule. Die Einnahmen des Festes gehen an die Schülerbetreuung – herzlichen Dank an alle großen und kleinen Helfer“, so Birthe Bittner, Obfrau des Elternvereins der VS Haselstauden.