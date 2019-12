Advent, Advent ein besonderes Lichtlein brennt

Lebenshilfe mit dem etwas anderen vorweihnachtlichen Markt

Rankweil. Die Lebenshilfe Vorarlberg bietet Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, sich in einem wirtschaftsnahen Umfeld auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Die Aufgabenbereiche in Werkstätten wie in Rankweil sind dabei vielfältig und abwechslungsreich. Beim jährlichen „Adventmarkt im Schopf“ werden dann die in den vergangenen Wochen und Monaten zur Jahreszeit passenden Dekorationen und Kunstwerke zum Kauf angeboten. Handgefertigte Geschenkideen und einzigartige Weihnachtsdekoration sind eine Augenweide für die heimische Stube und bitten aber durch den Erwerb auch die Möglichkeit die Arbeit der Lebenshilfe zu unterstützen. Kleiner Tipp am Rande, wer den Markt verpasst hat, die verschiedenen selbstgemachten Aufmerksamkeiten gibt es derzeit auch noch im Brockenhaus im Vorderland zu erwerben.