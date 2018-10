Adrian Grbic im ÖFB U21 Teamkader

Große Ehre für SCRA Youngster Adrian Grbic. Der Angreifer steht im 23 Mann Kader der österreichischen U21 Nationalmannschaft.

Der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die Europameisterschaft Mitte Juni in Italien und San Marino, die vier besten Gruppenzweiten treten in den Play-offs in einem Hin- und Rückspiel gegeneinander an und ermitteln die zwei verbleibenden Teilnehmer.