Adolf Felder feiert 80. Geburtstag

Heute kann Herr Adolf Felder seinen 80. Geburtstag feiern.

Der Jubilar erblickte als neuntes von zwölf Kindern seiner Eltern Leonhard und Maria Felder geb. Dich das Licht der Welt in Gaschurn. Nach dem Krieg besuchte er die Volksschule in Gaschurn und erlebte behütete Kinderjahre, doch 1952 verstarb sein Vater, was ein schwerer Schlag für die Familie war. Vom März 1954 bis Ende Juli war Adolf Senn bei der Firma Josef Hosp in der Sennerei am Thüringerberg und am 1. August 1954 trat er in der Gemischtwarenhandlung Toni Düngler in Gaschurn die kfm. Lehre an, die er 1957 mit gutem Erfolg abschloss. Von 1961 bis 1970 war er selbstständig, er betrieb eine kleine Lebensmittelhandlung in Gaschurn. „Meine besondere Leistung war der Brötchenservice ab 1965 bis 2016. Ich habe auch in der Pension mit meiner Frau Brunhilde bis 2016 viele Pensionen bei Regen und Schnee mit frischen Brötchen beliefert, das hat mir viel Freude gemacht.“ 1971 holte ihn die Firma Christian Kessler als Marktleiter in das Kaufhaus Kessler und 1981 übernahm die Firma Spar dieses Geschäft und somit auch den Jubilar als Marktleiter. 1997 ging Adolf in den verdienten Ruhestand.