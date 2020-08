Admira Youngsters mit erstem Test

Das U16 Team der Dornbirner Admira trennte sich in einem ersten Testspiel beim SC Göfis mit einem 2:2 Remis.

Bei hochsommerlichen Temperaturen startete das U16 Team der Admira mit dem ersten Testspiel beim SC Göfis in die neue Saison. Beide Teams starteten dabei flott in die Partie und dank einem tollen Vorstoß gelang den Dornbirnern Mitte der ersten Halbzeit der 1:0 Führungstreffer. Das Spiel blieb in weiterer Folge ausgeglichen, wobei die Admira Youngsters bessere Möglichkeiten vorfanden. So gelang in der zweiten Halbzeit auch die 2:0 Führung, doch die Gastgeber blieben dran und konnten sich zurück ins Spiel kämpfen. Die Göfner nutzten in der Endphase des Spieles ihre Möglichkeiten eiskalt aus und konnten so noch zum 2:2 Endstand aufschließen. MIMA