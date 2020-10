Admira Youngsters im Großeinsatz

Auch die Nachwuchskicker des SC Admira jagten am vergangenen Wochenende erfolgreich dem Ball nach.

Auf den Sportplatz nach Doren ging es dabei für das U16 Team der Admira. Gegen das Fußball Nachwuchszentrum Rotachtal starteten die jungen Dornbirner dabei verhalten ins Spiel und so nutzten die Wälder Kicker einen Doppelschlag zur 2:0 Führung. Nach dem Seitenwechsel waren die Admiraner dann allerdings engagierter und Joel Lopez Hernandez sorgte in der 66. Minute für den 1:2 Anschlusstreffer. Die Messestädter nun mit mehr Spielanteilen und mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Belohnt wurden die Dornbirner dann in der 81. Minute und Hernandez konnte den Ball zum zweiten Mal im gegnerischen Tor zum 2:2 Ausgleich unterbringen. In der Schlussphase zwar noch eine große Möglichkeit für das Wälder Team, doch Admira Keeper Simeon Heim war zur Stelle und rettete seinem Team einen wichtigen Punkt.

Zum Städtederby zwischen dem Hella DSV und der Admira kam es am Wochenende in der VFV U18 Liga. In einem spannenden Duell konnten sich am Ende die jungen Kicker aus dem Rohrbach mit 2:0 durchsetzen und feierten damit einen ehrenvollen Auswärtssieg im Haselstauden. Während sich die U14 Kicker der Admira einen 3:0 Heimerfolg gegen Rankweil sicherten, gab es für die beiden U12 Teams am Wochenende leider zwei Niederlagen. Ausruhen konnte sich die U11 Mannschaft, welche spielfrei war und in den jüngeren Altersklassen steht der Spaß und die Freude am spielen noch im Vordergrund, weshalb hier auch noch keine Meisterschaften mit Tabellen ausgetragen werden. MIMA