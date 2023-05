Admira-Youngsters auf Halbfinalkurs

Das U14-Team der Admira sicherte mit einem vollen Erfolg in Hohenems den zweiten Tabellenplatz ab.

Dornbirn . Drei Spieltage vor dem Ende des Grunddurchganges kämpfen die jungen Admiraner um einen begehrten Play-off Platz und so hieß es am vergangenen Wochenende gegen die Alterskollegen des VFB Hohenems „Verlieren verboten“.

Mit viel Selbstvertrauen ging es für die Admiraner in die zweite Spielhälfte gegen den Tabellenletzten aus Hohenems. Ein herrlicher Weitschuss sorgte bereits kurz nach Wiederanpfiff für die beruhigende 3:0-Führung. Zwar versuchten auch die Gäste aus der Nibelungenstadt immer wieder gefährlich vor das Admira-Tor zu kommen, doch die Dornbirner Abwehr stand sicher und ließ kaum was zu. Mit weiteren drei Treffern sorgten die Gastgeber in weiterer Folge für den klaren 6:0-Heimerfolg und wichtige drei Punkte.

Damit liegt das Admira-Team in der Tabelle auf Platz zwei in der Tabelle, welcher zur Teilnahme am Halbfinale berechtigen würde. Einen Punkt dahiner lauert allerdings schon das U14-Team des FC Hard und so kommt es am kommenden Samstag, 20. Mai um 13.30 Uhr im Rohrbach zum direkten Duell mit den Kickern vom Bodensee um den begeherten zweiten Tabellenplatz. MIMA