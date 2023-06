Admira will wieder angreifen

Nach einer eher durchwachsenen Saison blickt das Team der Dornbirner Admira positiv in die Zukunft.

Nach einer schwachen Herbstrunde konnten sich die Rohrbächler allerdings in der Rückrunde etwas steigern und dementsprechend analysiert auch Admira-Trainer Herwig Klocker die Saison: „Die abgelaufene Saison war sehr durchwachsen. Der Umbruch war lange zu spüren, aber die Kurve schlägt ganz klar nach oben aus. Dementsprechend zufrieden darf man daher mit den Leistungen im Frühjahr 2023 sein“. Bis zum Ende hatte man dazu auch die Chance auf die Qualifikation für die Westliga, doch am Ende scheiterte die Admira doch klar. „Dies ist kein Beinbruch, denn das junge Team aber auch der Verein sind für diesen nächsten Schritt noch nicht bereit“, so Klocker.

Gleichzeitig blickt der Admira-Coach aber auch schon nach vorne. Start der Vorbereitung für die Saison 2023/2024 in der VN.at-Eliteliga ist am Montag, 10. Juli 2023 und die Ziele sind groß: „Wir wollen in der kommenden Saison ganz vorne mitspielen. Es erwartet uns eine sehr attraktive VN.at-Eliteliga mit starken Gegnern. Eine sehr spannende Aufgabe steht an und wir freuen uns auf diese Herausforderung“, so Herwig Klocker. Dazu wird es allerdings auch im Kader wieder einige Änderungen geben. Neben den beiden Torhütern Lucas Bundschuh (FC Hard) und Alexander Weiss (FC Dornbirn) wird auch Magid Suleiman den Verein verlassen und Daniel Böhler, sowie Uros Sojic werden ihre Karriere beenden. Dazu wird auch Aaron Hackl aufgrund seines Medizinstudiums nicht zur Verfügung stehen. Mit den Rückkehrern Felix Moosmann und Nino Palinic konnten auch schon die ersten Neuzugänge vermeldet werden – weitere sollen folgen. MIMA