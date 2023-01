Admira will eingeschlagenen Weg durchziehen

Mit einem Remis startete die Dornbirner Admira am Wochenende in die Testspielphase für die Frühjahrsrunde. Gleichzeitig blickte Trainer Herwig Klocker positiv nach vorne.

Dornbirn . Nach den ersten Trainingseinheiten im neuen Jahr ging es für die Admira-Kicker am vergangenen Samstag zum ersten Testspiel nach Friedrichhafen. Nach einem ausgeglichenen Spiel trennten sich die beiden Teams am Ende mit einem leistungsgerechten 2:2-Remis. Luiz Felipe Idalgo Infante und Kilian Madlener zeichneten sich dabei für die beiden Dornbirner Tore zum Frühjahrsauftakt verantwortlich.

Vor dem Start ins neue Fußballjahr blickte Admira-Trainer Herwig Klocker nochmals kurz auf die abgelaufene Herbstrunde zurück, in der welcher die Admira nur vier Spiele gewinnen konnte. „Die Erwartungshaltung vom Umfeld nach der sehr erfolgreichen Vorsaison war natürlich sehr hoch. Aber wird haben zum Start in die diesjährige Saison einige Leistungsträger und Stammspieler verloren und das sehr junge Team brauchte dann eine gewisse Zeit um sich zu finden“, sieht der Dornbirner Langzeit-Coach aber, dass sein Team in den letzten Spielen des vergangenen Jahres und den Siegen gegen Göfis und Wolfurt auf den richtigen Weg gekommen ist.

Dazu gab es über die Winterzeit auch einige Veränderungen im Kader der Admira. „Der Abgang von unserem Vorbildspieler Samir Karahasanovic war vor der Saison bereits ausgemacht. Dazu suchen auch Fabio Brenner und Dragan Klincov bei anderen Vereinen eine neue Herausforderung“, gibt Coach Klocker einen Einblick in die Admira-Kabine. Verstärkt haben sich die „Blauen“ mit Kilian Madlener vom FC Dornbirn und Aaron Hackl vom DSV. Dazu hat sich auch Gabriel Vogel aus der zweiten Kampfmannschaft durch seinen Fleiß in der Winterzeit empfohlen und trainiert bereits bei der ersten Mannschaft mit.

Für die Admira geht die Vorbereitung für die Frühjahrssaison bereits am kommenden Freitag mit dem Testspiel gegen den FC Lustenau weiter. Bis zum ersten Spiel der VN.at-Eliteliga in diesem Jahr Mitte März wollen die Admira-Kicker bereit sein und die rote Laterne schnell wieder abgeben. „Zwar wird es in dieser Saison aufgrund der Ligareform keinen Absteiger geben, weshalb auch für uns der Druck komplett wegfällt, trotzdem wird es unser Ziel sein, zum Ende der Saison nicht am Tabellenende zu stehen. Nicht zu vergessen – wir sind noch im VFV-Cup vertreten und da wollen wir so lange wie möglich dabei bleiben“, gibt Trainer Herwig Klocker einen Einblick in die Ziele des Teams. Als Fernziel blicken die Admiraner bereits auf die kommende Saison und wollen dort für neue Aufgaben parat sein. MIMA