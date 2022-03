Admira lädt zur Aufstiegsfeier

Im letzten Spiel des Grunddurchganges in der VN.at Eliteliga empfangen die Dornbirner am Samstag das Team von SW Bregenz.

Dabei feierten die Blauen aus dem Rohrbach vor zehn Jahren den Aufstieg in die Vorarlbergliga und konnten die kontinuierliche Arbeit der letzten Jahre nun mit der Qualifikation für die Regionalliga belohnen. Dementsprechend erfreut zeigte sich auch Coach Herwig Klocker. „12 Jahre nachdem wir in der Landesklasse angefangen haben, dürfen wir nun überregional spielen und werden auch in den Spielen gegen die Salzburger und Tiroler Teams wieder alles geben“, blickt der Admira Trainer auf die kommenden Spiele. Das erste Spiel der Dornbirner in der Regionalliga steigt am 9. April mit dem Ländlederby beim VFB Hohenems. Zuvor steht am kommenden Samstag, 2. April, noch das letzte Spiel im Grunddurchgang der VN.at Eliteliga auf dem Programm – zu Gast auf der Sportanlage im Rohrbach ist dabei SW Bregenz. „Wir laden alle Fußballfans zum vorerst letzten Spiel in der Eliteliga und der anschließenden Regionalliga-Play-Off-Aufstiegsfeier zu uns ins Rohrbach ein“, freut sich auch Obmann Gerhard Ritter. MIMA