Admira Dornbirn will die glorreichen Zeiten fortsetzen

Der Dornbirner Fußballklub hofft in der VN.at Eliteliga auf den Ligaerhalt.

Nach dem ersten Platz in der Vorarlbergliga betritt der Traditionsverein aus der Messestadt sportliches Neuling mit dem Aufstieg in die Eliteliga Vorarlberg.

Dem SC Admira Dornbirn gelang in der letzten Saison 2020/2021 der mit Abstand größte Erfolg in der nun 55-jährigen Vereinsgeschichte. Es wurde zwar nur eine Hinrunde in der Vorarlbergliga gespielt, aber die Truppe um Langzeitcoach Herwig Klocker (50) belegte in der Endabrechung mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Egg, aber mit einem Spiel weniger ganz klar den ersten Tabellenplatz. Admira Dornbirn spielte mit dem Mitaufsteiger in die VN.at Eliteliga aus dem Bregenzerwald in einer eigenen Leistungsstufe.

Vom ersten bis zum letzten Spieltag war der Dornbirner Traditionsverein das Maß aller Dinge und es gab einen Start-Ziel Triumph. Neun Zähler betrug der Vorsprung auf den Tabellendriten Bizau. Vierzehn Runden war Admira Dornbirn Spitzenreiter in der V-Liga, davon dreizehn Meisterschaftsspiele in Folge mit elf Siegen und zwei Remis, das zugleich ein neuer Vereinsrekord bedeutete.

Mit Torgarantie Philipp Stoss (15 Treffer) stellt Admira Dornbirn auch den Torschützenkönig. 54 (!) Mal traf die Torfabrik ins Schwarze und mit nur sechzehn Gegentreffer stellt man auch die stärkste Abwehrreihe. Nach dem sportlichen Megajahr hofft die Admira Dornbirn auf eine Fortsetzung und setzt weiter vorwiegend auf Spieler von den Dornbirner Klubs. Einzig Neuerwerbung Magid Suleiman aus den Niederlanden ist von den 21 Kaderspielern kein Kicker von einem Verein aus der Messestadt, alle anderen Spieler kommen von FC Dornbirn, Dornbirner SV und dem frischgebackenen Neuling Admira Dornbirn.

Der VL-Tabellenerste vom Vorjahr ist nun eine große Unbekannte in der höchsten Leistungsstufe des Landes. Von der 1. Landesklasse bis zur VN.at Eliteliga Vorarlberg führte Langzeitcoach Herwig Klocker nun die Dornbirner Admira. Der Verein von der Sportanlage Rohrbach ist wieder eine sportliche Topadresse im Vorarlberger Amateurfußball. In den letzten elf Jahren hat Klocker eine starke Mannschaft geformt und stets stand der Fokus mit dem Dornbirner Weg im Vordergrund. „Wir spielen nun einen Stock höher und es ist für mich und den gesamten Vereine eine riesengroße Herausforderung. Die Freude überwiegt und als Belohnung der knochenharten Arbeit der letzten elf Jahre gibt es nun die Premiere in der Eliteliga. 90 Prozent vom Kader sind Spieler aus Dornbirn. Wir haben ganz klar die Qualität am Ende der Saison einen Nichtabstiegsplatz zu erreichen. Allerdings braucht es auch einen guten Saisonstart und wenig Verletzungen. Es darf nichts mehr passieren. Die Auslosung kommt uns zusätzlich entgegen“, sagt Admira Dornbirn Trainer Herwig Klocker.

Mit allen Mitteln soll das große Ziel Ligaerhalt geschaffen werden. Längerfristig will sich Admira Dornbirn in der Eliteliga etablierern und festigen. Die Kadergröße ist ausreichend.

Mit Stürmer Alexander Huber (Kreuzbandriss) und den beiden starken Abwehrspielern Frederic Winner und Christof Benzer, welche die aktive Laufbahn für beendet erklärt haben, hat der Eliteliga Aufsteiger aber einen großen Aderlass in Kauf nehmen müssen. Viel erwarten darf man sich von den FC Dornbirn Leihgaben Elijah Thurnher, August Rusch und Mathias Wehinger. Letzterer soll auf der linken Außenbahn an Stelle von Emanuel Libiseller für Akzente in der Offensive sorgen. Im zentralen Mittelfeld hofft man auf Routinier Samir Karahasanovic, dessen Erfahrung in der Westliga mit den Klubs Höchst und FC Dornbirn ebenfalls von großem Vorteil sein könnte.