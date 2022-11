Admira Dornbirn hofft auf Kunstrasenplatz

Die Dornbirner Admira blickte bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung positiv zurück und optimistisch nach vorne.

Gerhard Pichler, der sportliche Leiter der Admira, machte einen Rückblick auf die sportlich äußerst erfolgreichen letzten Jahre mit Aufstieg in die Eliteliga, dem Titel des Vorarlberger Amateur-Vizemeisters, sowie dem Erreichen der Regionalliga und des ÖFB-Cups. Der Umbruch seit Sommer mit vielen jungen Dornbirner Fußballspielern gestaltet sich aber schwierig. „Die beiden letzten Meisterschaftsspiele im Herbst mit zwei Siegen zeigen aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, so der Admira-Sportchef. Aber auch im Nachwuchsbereich ist die Admira weiterhin erfolgreich unterwegs und Nachwuchsleiter Leopold Arnus berichtet, dass aktuell rund 150 Nachwuchsspieler mit 16 Trainer und 11 Mannschaften an den Meisterschaften bzw. Turnieren des VFV teilnehmen. Dabei sieht der ehemalige Admira-Spieler vor allem die Koordination von Trainings und Spielen aufgrund der beengten Trainings- und Match-Möglichkeiten als besondere Herausforderung. „Dass die Nachwuchsspieler für ihre Trainings gerade bei schlechtem Wetter in umliegende Gemeinden ausweichen müssen, ist für die Sportstadt Dornbirn eigentlich ein Armutszeugnis“.