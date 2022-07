Admira bereit für die neue Saison

Mit einem Testspielerfolg und einem neuen Spieler geht es für die Dornbirner Admira am Freitag zum Spiel des Jahres.

Dornbirn . Im einzigen Vorbereitungsspiel zur neuen Saison feierte die Admira am vergangenen Wochenende einen knappen Erfolg. Am kommenden Freitag wartet mit Bundesligist Klagenfurt allerdings ein harter Brocken auf die Klocker-Elf.

Keine lange Sommerpause gab es dabei in diesem Jahr für die Admira-Kicker und auch die Vorbereitung zur neuen Saison war kurz. Nur wenige Tage hatte Admira-Trainer Herwig Klocker Zeit sein Team für die neue Saison einzustellen. Bereits am vergangenen Freitag gastierte mit dem Vorarlbergliga-Team des FC Hard ein starker Gegner im Rohrbach. Nach einer torlosen ersten Halbzeit löste sich aber in Durchgang zwei die Torsperre und dank Treffer von Probespieler Luiz Felipe Idalgo Infante, Alexander Huber und Samir Karahasanovic sicherte sich das Dornbirner Team am Ende einen knappen 3:2 Erfolg.

Indes konnte sich die Admira mit dem 18-jährigen Johannes Rosenauer die Dienste eines weiteren Neuzuganges sichern. Der junge Mittelfeldspieler durchlief dabei die Nachwuchsabteilungen des FC Hard, bevor er vor drei Jahren in die Messestadt zum FC Dornbirn wechselte. Mit den Rothosen wurde Rosenauer Meister in der U16 und U18-Klasse und spielte im vergangenen Jahr für die FCD-Juniors.

Neben Tormann Lucas Bundschuh, Maximilian Lampert, Felix Gunz und Elijah Imre konnte das Dornbirner Team damit mit jungen Spielern verstärkt werden. Viel Zeit zum einspielen bleibt der Mannschaft allerdings nicht – bereits am kommenden Freitag wartet mit dem Spiel im Rahmen der ersten Runde des ÖFB-Cup gleich ein Schlager im Rohrbach. Mit dem SK Austria Klagenfurt gastiert dazu ein Bundesligist in der Messestadt. Das Spiel gegen die Elf von Startrainer Peter Pacult ist für die Admira sicher das Spiel des Jahres und Pichler und Co. werden alles geben um für eine Überraschung zu sorgen. Für die Fans wird es aber ein weiteres Fußballfest am Admira-Platz. Bereits eine Woche später startet auch die VN.at-Eliteliga in die neue Saison. MIMA