Admira auf dem Schlossberg

Das Team der Dornbirner Admira unterstützt krebskranke Kinder in Vorarlberg.

Dornbirn . In Erinnerung an den ehemaligen Admira-Nachwuchsspieler Julian und für krebskranke Kinder ging es vergangene Woche auch für die Dornbirner Admira hoch hinaus.

Im Rahmen der Schlossberg-Challenge´23 versammelten sich zahlreiche Admiraner am Emser Schlossplatz und im Anschluss ging es in einer gemütlichen Wanderung in Richtung Ruine Alt-Ems. Groß und Klein hatten ihren Spaß und angeführt von Admira-Präsident Gerhard Ritter genossen am Ende Alle den wunderschönen Ausblick über das Rheintal. Die Admira wird so auch krebskranke Kinder mit einem tollen finanziellen Beitrag unterstützen – übergeben wird dieser beim Abschlussevent am Admira-Platz Anfang August. MIMA