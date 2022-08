Adler strecken ihre Flügel weiter aus

Die Dornbirner Band The Eagle Alley Strippers arbeitet am neuen Album.

Dornbirn. Jacob Österle, Tobias Fußenegger, Linus Maier, Sebastian Spiegel und Simon Pastor – fünf junge Musiker und unter ihrer wachsenden Fan-Schar besser bekannt als „The Eagle Alley Strippers“.

Im vergangenen Jahr begeisterte die Dornbirner Band bereits auf dem Steinbock Open Air und auch heuer hatten die Adler schon drei große Auftritte in der Villa Müller in Feldkirch, im Conrad Sohm in Dornbirn und kürzlich auf dem Szene Open Air in Lustenau. In Kürze geht es bereits wieder auf die Bühne, dann rocken die „Adler“ in der Emma und Eugen Arena auf der Charity-Veranstaltung der „Weihnachtsengel“.

Produktives Jahr

„Wir haben das ganze letzte Jahr einige neue Songs geschrieben, welche wir mit viel Arbeit arrangiert und ausgefeilt haben. Wir waren jedes Wochenende mit intensivem Proben beschäftigt und zum Teil war dieser Prozess auch sehr nervenzerreißend, dennoch hat es sich auf jeden Fall gelohnt“, erzählt Trompeter und Keyboarder Simon Pastor. Derzeit befindet sich das Quintett gerade im Endspurt der Aufnahmephase in den Ton Zoo Studios in Dornbirn und hat vor in den kommenden Monaten das erste Album zu veröffentlichen. „Zu hören soll es auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify, Apple Music, Amazon Music sein, zudem werden wir CD´s von dem Album verkaufen“, so Pastor weiter.

Die erste Single „Shallow Breeze“ wurde bereits veröffentlicht und ist schon per Streaming zu hören. Dazu haben die jungen Männer auch schon ein Musikvideo gedreht, das man auf Youtube sehen kann. „Da die Produktion eines Albums mit der Aufnahme, Mixing und Mastering sehr teuer ist, haben wir ein Crowdfunding gestartet. Auf dieser Seite kann man unser Album unterstützen und bekommt dafür ein kleines Geschenk“, erklärt Bandkollege und Bassist Linus Maier.

Verschiedene Stile

Acht neue Songs werden auf dem Album zu hören sein. Auf ein fixes Genre lässt sich dieses nicht festlegen, wie Maier betont: „Wir haben ziemlich viel ausprobiert und geschaut welche Sounds am besten zu uns passen, dementsprechend finden sich auch eine Vielzahl verschiedener Stilrichtungen auf unserem Debütalbum.“ „Payday“ heißt ihr Baby und zusammengefasst kann man sagen, dass der Sound irgendwo zwischen Blues, Classic und Hardrock schwebt. Die Songs werden/wurden hauptsächlich von Sänger Jacob Österle und Gitarrist Tobias Fußenegger geschrieben. Der Rest der Band steuerte kleine Veränderungen und Feinheiten bei.

Besondere Erfahrung

Auf dem Szene Openair wurde das Album kürzlich vor großem Publikum präsentiert. „Es standen mehr Leute vor der Bühne als wir uns erwartet hatten, zusätzlich haben wir viel positive Rückmeldung bekommen. Es war auf Jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis auf so einer großen Bühne zu stehen, und wir hoffen natürlich, dass noch viele solche Auftritte folgen werden“, zeigt sich Jacob Österle immer noch begeistert.

Die nächste Gelegenheit gibt es schon am 3.9. in der Emma & Eugen Arena und das große Ziel der musikalischen Adler aus Dornbirn ist definitiv „auch in Zukunft auf größeren Festivals und Konzerten spielen zu dürfen und noch mehr Leute mit unseren Songs zu erreichen“. (cth)