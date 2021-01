Adieu Ballhaus: Ehemaliges "Hotel Falken" in Bregenz wird abgerissen

Ein weiteres Stück "altes Bregenz" muss weichen. Das ehemalige "Hotel Falken", in dem auch das Ballhaus beheimatet war, wird derzeit abgerissen.

Das alte leerstehende Gebäude nach gewisser Zeit abgerissen werden, um wieder Platz für neues zu schaffen, ist nichts Neues. Immer wieder weicht auch in Vorarlberg alte Baukultur neuem Bauplatz. Das neueste Beispiel dafür ist das ehemalige "Hotel Falken" in der Quellenstraße in Bregenz.

Bautrupps angerückt

Im ehemaligen "Falken" war das Ballhaus situiert: Ein Kultlokal, das bereits in den 90-er-Jahren Partygänger aus dem ganzen Dreiländereck in die Vorarlberger Landeshauptstadt lockte. Danach befand sich in dem Gebäude ein Poker-Casino. Jetzt wird es aberissen: Am Freitag waren bereits Bautrupps mit Fahrzeugen und Schuttcontainern angerückt. Ein Teil des Hauses war beim VOL.AT-Lokalaugenschein bereits abgerissen. Ein Bagger war damit beschäftigt, das Haus abzureißen.