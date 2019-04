Adi Hütter - am Höhepunkt seiner Trainer-Karriere

Als Spieler stand der Altacher schon einmal im UEFA-Cup-Finale - 1994 mit Austria Salzburg. Als Frankfurt das letzte Mal im Europacup triumphierte, war Ländle-Legende Bruno Pezzey Libero.

Adi Hütter war begeistert – sowohl von der Atmosphäre als auch vom Auftritt seiner Schützlinge. Der Vorarlberger steht als erster österreichischer Fußball-Trainer seit Rapids Ernst Dokupil 1996 im Halbfinale eines Europacup-Bewerbes. Nach der 2:0-Aufholjagd am Donnerstagabend gegen Benfica Lissabon geht es für ihn mit Eintracht Frankfurt in der Vorschlussrunde der Europa League gegen Chelsea.

Für Hütter ist der aktuelle Tabellenfünfte der englischen Premier League in den Duellen am 2. Mai in Frankfurt und am 9. Mai in London Favorit. “Aber wir können immer für eine Überraschung sorgen”, betonte der 49-Jährige. “Wir freuen uns auf Chelsea. Mal sehen, was da rauskommt.” Es werden die größten internationalen Spiele für den früheren Salzburg-Coach.