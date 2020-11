Aderlass in Lauterach: Torjäger und Routinier sind weg

Sebastian Beer und Elvis Alibabic verlassen den Aufsteiger in die Regionalliga West

Mit Routinier Sebastian Beer (31) und Top-Torjäger Elvis Alibabic (27) verlassen zwei äußerst wichtige Leistungsträger das Team um Trainer Ingo Hagspiel. Beer und Alibabic haben in den letzten Jahren in Lauterach wesentlich am sportlichen Höhenflug dazu beigetragen. Sebastian Beer trug die letzten acht Saisonen das Lauteracher Trikot und ist ein großer Standard- und Freistoßspezialist, erzielte viele Traumtore aus ruhenden Bällen. „Ich möchte sportlich nochmals eine Veränderung und bin für alles offen“, so Sebastian Beer.

Ein herber Verlust ist auch der Abgang von Elvis Alibabic. Der 27-jährige Vollblutstürmer hat für Lauterach in den letzen viereinhalb Jahren 107 (!) Meisterschaftstore geschossen. In der Herbstmeisterschaft der VN.at Eliteliga Vorarlberg traf er wie der Hohenemser Jan Stefanon vierzehn Mal ins Schwarze und teilt die Torschützenwertung mit dem Emser. Elvis Alibabic war für Lauterach in der Landesliga und in der Vorarlbergliga goldwert und hatte jeweils als Torschützenkönig in diesen Spielklassen einen großen Anteil an den drei Aufstiegen in eine höhere Spielklasse. „Dieses Duo Sebi und Elvis kann man ganz und gar nicht ersetzen. Ihre Qualitäten sind unerreichbar. Sebi ist der beste Sechser und Elvis der beste Stürmer in der Elitelita. Doch wir werden zwei neue Spieler verpflichten“, sagt FC Lauterach Obmann Norbert Heimpel zum großen Aderlass in der ersten Kampfmannschaft. Das Tauziehen um Sebastian Beer und Elvis Alibabic hat bereits begonnen. Mehrere Topvereine in Vorarlberg zeigen großes Interesse. Mit Mittelfeldspieler Tobias Dür (22) und Philipp Gridling (33/Karriereende) stehen Lauterach zwei weitere Akteure nicht mehr zur Verfügung.