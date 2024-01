Adele erobert München: Vier exklusive Konzerte in spektakulärer Pop-Up-Arena geplant

Die weltberühmte Pop-Sängerin Adele wird diesen Sommer für eine besondere Konzertreihe nach Deutschland kommen. In einer eigens errichteten Pop-Up-Arena in München wird sie ihr Publikum an vier Tagen verzaubern.

Adele, die 35-jährige britische Pop-Ikone, wird ihre Fans in Deutschland mit vier außergewöhnlichen Konzerten begeistern. Die Termine sind für den 2., 3., 9. und 10. August auf dem Gelände der Messe München angesetzt. Dies kündigte die Agentur Live Nation an. Diese Konzerte sind die einzigen, die Adele in diesem Sommer in Europa geben wird.

Erster Auftritt seit 2016

Es ist ein besonderes Ereignis, da es das erste Mal seit 2016 ist, dass Adele auf dem europäischen Festland auftritt. Über ihr Instagram-Profil teilte sie ihre Begeisterung: "Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen". In München wird sie in einem maßgeschneiderten Pop-Up-Stadion auftreten, das speziell für ihre Performance konzipiert wurde.

Sängerin Adele posiert in New York (Foto vom 10.02.11). Die Saengerin erholt sich langsam von ihrer Stimmbandoperation. ©AP/dapd

Arena mit Platz für 80.000 Fans

Die temporäre Arena auf dem Messegelände in München bietet Platz für rund 80.000 Zuschauer pro Konzert. Für Adele-Fans ist dies eine einmalige Gelegenheit, die Künstlerin in einer einzigartigen Atmosphäre zu erleben. Der Ticketverkauf hat bereits für registrierte Fans begonnen, der reguläre Vorverkauf startet am 9. Februar um 10:00 Uhr.

Die Konzertpreise

Die Preise für Adele-Konzerttickets in München auf der Plattform Ticketbande variieren je nach Kategorie. Es gibt verschiedene Preisklassen, darunter Sitzplätze auf der Tribüne, Stehplätze und Sitzplätze in verschiedenen Kategorien. Die Preise reichen von ca. 414,00 EUR für normale Sitz- oder Stehplätze bis hin zu 999,00 EUR für Premium-Sitzplätze. Mit Hotel bewegen sich die Preise im 1000+ Bereich.