Adele Comeback: Nach sechs Jahren neue Single

Adele ist zurück. Nach sechs Jahren musikalische Funkstille bringt die Sängerin nun in Kürze eine neue Single auf den Markt.

Hello, it's Adele. Nachdem die Sing- und Songwriterin schon lange keine neuen Songs mehr mit ihrer Fangemeinschaft teilte, veröffentlicht sie nun auf ihren Social Media Kanälen einen kurzen Teaser zu ihrer neuen Single "Easy on me". Am 15. Oktober 2021 ist es dann so weit.