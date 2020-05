45 Kilo weniger: Das Geheimnis hinter Adeles Gewichtsverlust

Nach sechsmonatiger Instagram-Abstinenz hat Sängerin Adele kürzlich ein neues Bild von sich gepostet und damit das Internet zum Kochen gebracht. Steckt eine PR-Masche dahinter?

Die britische Sängerin Adele ("Rolling In The Deep") hat Fans und Kollegen mit einem neuen Look überrascht. Einen Tag nach ihrem 32. Geburtstag veröffentlichte die mehrfache Grammy-Gewinnerin ein Foto, auf dem sie sich deutlich schlanker im schwarzen Kostüm präsentierte. "Thank you for the birthday love.", schrieb Adele bei Instagram.