Adel verzaubert immer noch

Adelsexpertin Lisbeth Bischoff plauderte aus dem Nähkästchen.

Dornbirn. Wenn Königs zum Traualtar schreiten, dann verfolgt das ein Millionenpublik weltweit vor dem Fernseher. Wenn ihr Nachwuchs die ersten Schritte macht, sind die Outfits in Minuten ausverkauft. Wenn sie zu Grabe getragen werden, weinen auch die Hartgesottenen. Was macht die Faszination Adel in unserer aufgeklärten, demokratischen Welt aus? „Die Geschichten der Royals sind wie Märchen, nach denen sich die Menschen sehnen. Dabei ist die märchenhafte Welt oft gar nicht so märchenhaft wie sie scheint und hinter den Palastmauern fliegen die Fetzen“, sagt eine, die es wissen muss. Lisbeth Bischoff gilt in der österreichischen Medienwelt als die Adelsexpertin. Vor kurzem war die Vorarlberger Journalistin und Moderatorin zu Gast in der Stadtbibliothek Dornbirn.